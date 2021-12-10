Анонсирована новая игра во вселенной «Звездных войн» Star Wars Eclipse / фото Quantic Dream
Ранее инсайдеры сообщали, что студия Quantic Dream создает игру во вселенной "Звездных войн". Это оказалась правда — проект под названием Star Wars Eclipse анонсировали на церемонии награждения The Game Awards 2021. Он создается в партнерстве с Lucasfilm Games.
Star Wars Eclipse / фото Quantic Dream
Игра представляет собой приключенческий боевик с разветвленным сюжетом и несколькими главными героями. В ее первом кинематографическом трейлере продемонстрировали нарезку с разными кадрами. Пользователи могут увидеть густонаселенный город с жителями всяких рас, войско, готовящееся к битве, барабанщиков и штурмовые корабли, которые подлетают к огромному зданию.
Что еще известно о Star Wars Eclipse
- События игры разворачиваются в Эпоху Республики, которую еще называют Сумерками Республики. Пользователи смогут исследовать Территории Внешнего Кольца.
- Разработчики обещают представить харизматичных персонажей, каждый из которых обладает своей историей, способностями и ролью во вселенной "Звездных войн".
- Во время прохождения Star Wars Eclipse игрокам предстоит совершать выбор. Он повлияет на дальнейшее развитие событий. Привычный образ жизни во Внешнем Кольце готовятся разрушить, и в этих условиях нужно выбрать собственный путь.
- Проект пока находится на ранней стадии разработки.