Это приключенческий боевик с разветвленным сюжетом.

Ранее инсайдеры сообщали, что студия Quantic Dream создает игру во вселенной "Звездных войн". Это оказалась правда — проект под названием Star Wars Eclipse анонсировали на церемонии награждения The Game Awards 2021. Он создается в партнерстве с Lucasfilm Games.

Игра представляет собой приключенческий боевик с разветвленным сюжетом и несколькими главными героями. В ее первом кинематографическом трейлере продемонстрировали нарезку с разными кадрами. Пользователи могут увидеть густонаселенный город с жителями всяких рас, войско, готовящееся к битве, барабанщиков и штурмовые корабли, которые подлетают к огромному зданию.

Что еще известно о Star Wars Eclipse

События игры разворачиваются в Эпоху Республики, которую еще называют Сумерками Республики. Пользователи смогут исследовать Территории Внешнего Кольца.

Разработчики обещают представить харизматичных персонажей, каждый из которых обладает своей историей, способностями и ролью во вселенной "Звездных войн".

Во время прохождения Star Wars Eclipse игрокам предстоит совершать выбор. Он повлияет на дальнейшее развитие событий. Привычный образ жизни во Внешнем Кольце готовятся разрушить, и в этих условиях нужно выбрать собственный путь.

Проект пока находится на ранней стадии разработки.

Автор: Назар Степорук