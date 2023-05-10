Игру анонсируют в августе.

Надежный инсайдер Том Хендерсон, который обычно делится только проверенными сведениями, раскрыл сроки анонса новой части Call of Duty и кое-какие подробности.

Информатор опубликовал заметку на своем сайте Insider Gaming. По его данным, продолжение знаменитой серии шутеров от издательства Activision представят 1 августа. Анонс состоится в рамках игрового мероприятия в одной из уже вышедших частей Call of Duty. Например, это может быть королевская битва Warzone 2.0. В ее первой версии пользователям представили Black Ops Cold War и Vanguard.

Ранее Хендерсон раскрыл дату выхода и периоды проведения бета-тестов новой CoD. Первыми доступ к шутеру получат пользователи PlayStation — с 6 по 10 октября. Затем пройдет общее тестирование на всех платформах с 12 по 16 октября. Сюжетная кампания для владельцев PS4 и PS5 откроется 2 ноября, а полноценный релиз состоится через 8 дней.

Видео дня

Что известно о новой части Call of Duty

Официальная информация о проекте пока не поступала, а все сведения получены от инсайдеров. За разработку игры отвечает Sledgehammer Games, которая создала провальную Vanguard.

Проект будет как-то связан с Modern Warfare, однако это не полноценное продолжение. В шутере не реализуют традиционное противостояние с зомби, но ходячие мертвецы все же появятся в одном из режимов.

Новая Call of Duty выйдет 10 ноября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Вас также могут заинтересовать новости: