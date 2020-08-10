PlayStation 5 будет стоить дороже, чем Xbox Series X – инсайдер

Microsoft будет продавать консоль в убыток и компенсировать потери прибыли сервисом Game Pass.

Игровые консоли нового поколения будут отличаться в цене. PlayStation 5 будет дороже, чем Xbox Series X, потому что Sony не станет продавать свою новую приставку в убыток, как это может сделать Microsoft.

Как передает портал Wccftech, об этом сообщил инсайдер под ником Dusk Golem.

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По словам инсайдера, Microsoft будет компенсировать слишком низкую цену Xbox Series X сервисом Game Pass, который за определенную плату в месяц предоставляет доступ к библиотеке игр.

При этом Dusk Golem отметил, что Xbox Series X показывает хорошую производительность в мультиплатформенных играх. В то время как у PlayStation 5 наблюдаются проблемы даже при разрешении 1080р и 60 кадрах в секунду. Однако инсайдер добавил, что в эксклюзивных играх у PS5 нет проблем с производительностью.



В данный момент ни Sony, ни Microsoft еще не объявляли цену на свои новые консоли, которые выйдут уже в конце этого года. Обе компании обладают финансовыми возможностями, чтобы на старте продавать устройства себе в убыток – лишь бы сделать привлекательную цену для покупателей. Однако Sony и Microsoft ждут, пока кто-то из них первый объявит официальную цену. Ожидается, что обе компании сделают это в конце августа.

Напомним, инсайдер Dusk Golem уже неоднократно делился достоверной информацией. В марте он рассказал о том, что Capcom работает над новой игрой в серии Resident Evil. Ей оказалась восьмая часть с подзаголовком Village, которую представили в июне.

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