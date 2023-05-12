Шутер представят, как MWIII.

Проверенный инсайдер Том Хендерсон продолжает делиться подробностями новой части Call of Duty. На днях он сообщил, что шутер анонсируют 1 августа на одном из внутриигровых мероприятий. А теперь он рассказал об изменении названия игры. Проект решили сделать полноценным продолжением линейки Modern Warfare.

Такой информацией Хендерсон поделился на своем сайте Insider Gaming. По его словам, ранее новая Call of Duty должна была стать "премиальным дополнением" к Modern Warfare II. Но планы издательства изменились, и теперь шутер превратили в полноценное продолжение линейки MW.

Игра включает сюжетную кампанию, мультиплеер, зомби-режим и интеграцию с Warzone 2.0. Поддержкой Call of Duty: Modern Warfare III будут заниматься разные внутренние студии Activision, как это было с предыдущими частями. А руководит разработкой команда Sledgehammer Games.

Видео дня

В рамках первого сезона шутера, который пока что запланирован на декабрь, в Warzone 2.0 появится новая карта. Это будет Лас-Альмас, найденная в файлах кампании Modern Warfare II. Зомби-режим в продолжении серии станет улучшенной версией Outbreak. Пока что Activision думает, стоит ли делать его частью премиального контента или же выпустить в качестве условно-бесплатной добавки.

Что известно о новой части Call of Duty

Официальная информация о проекте пока не поступала, а все сведения получены от инсайдеров. За разработку игры отвечает Sledgehammer Games, которая создала провальную Vanguard.

Первыми доступ к шутеру получат пользователи PlayStation — с 6 по 10 октября. Затем пройдет общее тестирование на всех платформах с 12 по 16 октября. Сюжетная кампания для владельцев PS4 и PS5 откроется 2 ноября.

Новая Call of Duty выйдет 10 ноября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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