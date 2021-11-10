Речь о Fight Night, за возрождение которой ратует промоутер Тайсона Фьюри.

Доверенный инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно разглашал правдивую информацию о Call of Duty и Battlefield, поделился любопытной новостью. По его словам, Electronic Arts собирается воскресить Fight Night — знаменитую серию боксерских симуляторов.

Информатор получил доступ к внутреннему письму ЕА, где упоминалась пока еще не анонсированная игра. Издательство уже начало ее разрабатывать, но столкнулось с неожиданными трудностями. Из-за конкуренции на рынке Electronic Arts не сумела найти нужных специалистов для производства Fight Night. А перенаправлять на проект старших разработчиков из команды UFC 5 компания не захотела. Это могло бы отрицательно повлиять на качество упомянутой игры, которая должна выйти в конце 2022 года.

Отсутствие человеческих ресурсов заставило ЕА временно приостановить производство Fight Night. К игре вернутся после выпуска UFC 5, а ее релиз состоится примерно в 2024 году.

Что известно о новой Fight Night

С помощью свежего проекта Electronic Arts хочет закрепиться на рынке файтингов.

Новые части франшизы перестали выходить из-за дорогих лицензий на использование внешности знаменитых боксеров и арен.

Идею новой Fight Night предложил промоутер Тайсона Фьюри Эдди Хирн. По его словам, публика всегда реагирует положительно, когда слышит о воскрешении франшизы.

Автор: Назар Степорук