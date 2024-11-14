По словам миллиардера, 2029 год станет годом, когда машины станут умнее людей.

Американский миллиардер Илон Маск прогнозирует большие изменения в развитии человечества в ближайшие годы. Об этом говорится в материале Eco News.

По мнению Маска, 2029 год станет годом, когда машины станут умнее людей, а развитие искусственного интеллекта ежегодно будет увеличиваться в десять раз. При этом он считает, что существует примерно 10-20% риска того, что это может привести к вымиранию человеческого вида.

В то же время Маск предупреждает, что существует проблема глобального сокращения населения, в частности на примере снижения рождаемости в Южной Корее и Европе.

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Кроме того, бизнесмен убежден, что миссия SpaceX будет отправлять на Марс корабли без экипажа уже через 2 года.

Также Маск спрогнозировал, что к 2040 году на Земле будет жить около 10 миллиардов роботов-гуманоидов.

При этом он рисует мир, который будет зависеть исключительно от солнечной энергии, гарантируя, что люди будут использовать ее таким образом, что идет рука об руку с его идеалами относительно окружающей среды и тем, что означает чистая энергия.

Илон Маск - последние новости

Как сообщал УНИАН, Илон Маск получил должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардер вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами возглавит новосозданный Департамент эффективности государственного управления, который будет заниматься реформой правительства.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники сообщал, что Илон Маск влияет на формирование будущей администрации Трампа. По данным издания, он практически ежедневно находится в имении политика во Флориде.

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