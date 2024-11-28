Это заявление прозвучало после критики "гендерно-нейтральные местоимения" в новой фэнтези-игре Avowed от Obsidian.

Едва успев поругаться с арт-директором Avowed из-за наличия местоимений у персонажей в их новой фэнтези-RPG, самый богатый человек планеты Илон Маск решил, что пора взять игровую индустрию в свои руки.

Глава компаний Tesla и SpaceX написал в X, что его стартап xAI собирается открыть "ИИ-студию", которая займется созданием видеоигр. Более того, она должна "снова сделать игры великими!".

"Слишком много игровых студий принадлежит крупным корпорациям", – сказал Маск. Он упомянул, что его новая компания xAI располагает более чем 100 000 современных графических процессоров от Nvidia, что должно помочь в реализации его амбициозных планов.

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Заявление Маска породило бурную дискуссию в соцсети, а с ходом мыслей миллиардера согласен, например, Марк Керн – продюсер оригинальной Diablo 2 и бывший глава разработки World of Warcraft.

К слову, сам Маск – заядлый геймер. Недавно он установил рекорд по скоростному прохождению финального уровня в Diablo 4 на максимальном уровне сложности.

А меж тем в Steam стартовала большая осенняя распродажа. Подешевели многие новинки, в том числе, вышедшие в 2024 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть.

Свежий опрос платформы показал, что GeForce RTX 3060 и RTX 4060 сохраняют звание самых популярных видеокарт среди геймеров, а доля Windows 11 впервые превысила 50%.

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