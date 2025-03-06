Миллиардер использует 49-дюймовый монитор разрешением dual-QHD с недорогой карточкой для 1080р-гейминга.

По интернету разлетелось фото ПК Илона Маска, установленного в его кабинете в Белом доме. Техноксперты Tom's Hardware пишут, что сетап главы SpaceX выглядит как минимум "несбалансированным".

На фотографии видно, что в системном блоке установлена видеокарта MSI. Что за модель, непонятно, но все сходятся во мнении, что это уровень Nvidia RTX 4060/4070, учитывая компактные габариты ускорителя. Однако наибольшее удивление вызывает выбор монитора.

Компьютер подключен к здоровенному 49-дюймовому монитору Samsung Odyssey OLED G9 с разрешением dual-QHD (5120×1440 пикселей), что вызывает сомнения в адекватности выбора условной RTX 4060 для такого высокого разрешения. Это сравнили с использованием мотора от газонокосилки для спортивного автомобиля.

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Мышка на фото, похоже, Logitech G502 Hero, но коврика для нее на столе почему-то нет. Еще миллиардер оказался любителем RGB-подсветки.

Сам Маск называет себя заядлым геймером, но его игровое мастерство то и дело подвергается критике. В ноябре миллиардер хвастался тем, что входит в 20-ку лучших игроков мира в Diablo 4 и большой мастер в Path of Exile 2. Но на стриме не смог разобраться с базовыми механиками. Позже Маск сознался в бустинге аккаунтов.

При этом ранее Маск пообещал "снова сделать игры великими", анонсировав открытие ИИ-студии. Он упомянул, что его новая компания xAI располагает более чем 100 000 современных графических процессоров от Nvidia, что должно помочь в реализации его амбициозных планов.

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