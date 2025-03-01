В Белом доме считают, что Илон Маск не является "командным игроком".

В Белом доме продолжают критиковать деятельность миллиардера Илона Маска в администрации президента США Дональда Трампа, но утешают себя тем, что он назначен временным государственным служащим с ограничением в 130 дней. Тем не менее глава Tesla и SpaceX может еще дольше задержаться на посту старшего советника главы Вашингтона.

Об этом рассказал официальный представитель Белого дома изданию Politico. Он добавил, что дата окончания пребывания Маска в должности неизвестна.

В издании объяснили, что статус "временного государственного служащего", который Маск получил, возглавляя Департамент эффективности правительства США (DOGE), означает, что он не обязан раскрывать финансовую информацию, как это делают штатные государственные служащие. Также он имеет ограничение на работу: 130 дней из 365 дней в году.

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Из-за этого временного лимита возникли вопросы о том, как долго Маск может и будет работать в DOGE, который кардинально изменил структуру федерального правительства, уволив тысячи госслужащих и потребовав от других обосновать выполнение работы по электронной почте, подчеркнули в издании.

В Белом доме становится все более очевидным, что миллиардер преодолеет 130-дневный лимит и будет работать до тех пор, пока Трамп позволит ему это, отметили в издании.

"Вероятно, есть люди, которые считают дни до истечения 130 дней и будут настаивать против того, чтобы он оставался, но я думаю, что это проигрышная битва", - сказал журналистам внешний политический советник, близкий к президенту США.

Источник подчеркнул, что в администрации Трампа сейчас нет никаких разговоров об ограничениях вокруг роли Маска в качестве главы DOGE. По его словам, деятельность миллиардера и его департамента имеет долгосрочную перспективу.

Также источник рассказал журналистам, что на отставку Маска надеются руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, заместитель руководителя аппарата Джеймс Блэр и директор Офиса персонала президента США Серджио Гор.

В издании добавили, что то, как долго Маск будет возглавлять DOGE, зависит только от одного человека - Дональда Трампа. По словам источника, несмотря на недовольство старших сотрудников, явных признаков усталости от миллиардера со стороны президента США пока не наблюдается.

Внешний политический советник, близкий к президенту США поделился, что больше всего сотрудников Белого дома разочаровывает в Маске то, что он принимает размашистые и спорадические решения. Он рассказал, что Сьюзи Уайлс возмущена тем, что миллиардер не является "командным игроком" и ставит ультиматумы государственным служащим, не уведомляя об этом основных сотрудников Белого дома.

Илон Маск в администрации Трампа - другие новости

Ранее в Politico сообщили, что присутствие американского миллиардера и соратника президента США Дональда Трампа Илона Маска начинает не нравиться республиканцам в Конгрессе. Они считают, что власти Маска должен быть предел.

Кроме того, в Белом доме заявили, что Маск не возглавляет DOGE и не может принимать решения. В то же время никто из официальных лиц США не может ответить на вопрос, кто возглавляет этот департамент.

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