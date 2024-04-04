Создаем реалистичные изображения, крутые арты и веселые принты, потратив на это пару минут.

Бум нейросетей для работы с картинками пришелся на 2023 год. За последние годы их разработчики только улучшали качество изображений, которые сегодня стало практически не отличить от реальных фотографий.

УНИАН обновил подборку сервисов для генерации картинок, с помощью которых вы можете создать оригинальное и необычное фото, потратив на это всего пару минут. Генерируем фотореалистичные изображения, крутые арты и веселые принты без знания графических редакторов.

Midjourney V6

Самая известная нейросеть для генерации изображений. В декабре 2023 она обновилась до версии "6.0" – теперь инструмент лучше понимает запрос и может выдавать картинки в разрешении 2048 × 2048 пикселей.

Midjourney генерирует реалистичные картинки по простым запросам, однако ее настоящий потенциал проявляется при углублении. Ее способность создавать арты, концепты, кадры из фильмов, а также воссоздавать известные лица, по-настоящему поражает воображение.

Чтобы создавать картинки, присоединитесь к серверу Midjourney в Discord. Но есть лимит в 20 генераций. Дальше придется оформлять платную подписку (от 8 долларов в месяц) или создавать новый аккаунт.

DALL·E 3

Популярная нейросеть для генерации изображений от авторов ChatGPT в сентябре 2023 года обновилась до третьей версии. Теперь модель гораздо лучше понимает текстовые запросы. Помимо этого, интеграция с ChatGPT позволила писать более подробные промпты.

Стоит отметить, что нейросеть не способна создавать контент, содержащий жестокость, ненависть или материалы для взрослых (т.е. 18+). Кроме того, DALL-E 3 будет отклонять запросы, в которых пользователи просят создать изображение в стиле какого-либо конкретного художника.

Stable Diffusion 2.0

Где использовать: на сайте Stable Diffusion

Это нейросеть от Stability AI с открытым исходным кодом. Порог вхождения у нее выше, чем у других, однако если разобраться, с ее помощью можно создавать практически любые изображения.

От этих же разработчиков есть и Stable Doodle. Это "нейронка" для создания красивых картинок по простому наброску. Рисовать можно с помощью пальца, мышки, тачпада или графического планшета.

Adobe Firefly

Где использовать: по подписке в продуктах Adobe, на сайте Adobe.

У создателей Photoshop тоже есть свой ИИ-сервис для создания изображений. Его главное отличие от схожих сервисов в том, что для обучения алгоритмов используется контент, не защищенный авторским правом. То есть, вы можете спокойно использовать полученные генеративные картинки в своих проектах.

Еще одно преимущество Adobe Firefly перед тем же Midjourney – более понятный и интуитивный интерфейс. В этой программе достаточно ввести текстовый запрос и указать нужные параметры в специальном меню: стиль, освещение, соотношение сторон и другое. Там же можно ретушировать уже созданные нейросетью изображения.

Gen-1 и Gen-2

Эта нейросеть ориентирована на работу не с фото, а с видео. Инструмент делает из исходных видео невероятно качественные ролики, меняя стиль в зависимости от пожеланий пользователя. А в Gen-2 добавили возможность генерировать видео по текстовому запросу.

Как все это работает, можно посмотреть в демонстрационном ролике. Например, стопка книг может превратиться в ночной город, а модель, имитирующая плавание – в пловца.

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