Рисунки получились как минимум необычными.

Энтузиаст применил нейросеть Midjourney, чтобы перенести героев и локации из волшебной франшизы "Гарри Поттера" в мир киберпанка.

Результат получился как минимум необычным. На изображениях показаны киберпанковые версии Северуса Снегга, Гермионы, Рона Уизли, Волан-де-Морта и не только.

Так, пасмурный Хогвартс осветили неоновые вывески, Хогвартс-экспресс стал более современным и получил возможность летать, а герои франшизы получили различные аугментации в стиле Deus Ex.

Как уже отмечалось, для создания изображений автор использовал нейросеть Midjourney, которая способна генерировать картинки по текстовым описаниям. Однако он не уточнил, какие именно запросы давал нейросети.

Ранее УНИАН писал, что для Android-смартфонов вышло приложение, улучшающее качество снимков при помощи ИИ. Пользователи могут устранять размытие изображений, осветлять снимки при слабом освещении, добавлять резкость и эффект HDR.

Также мы рассказывали историю бывшего инженера Google, нашедшего признаки сознания у искусственного интеллекта. Мужчина пытался предоставить руководству доказательства осознанности алгоритма, но его отстранили от работы и отправили в отпуск, а после и вовсе уволили.

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