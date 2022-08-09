Для этого использовался сервис MidJourney, который генерирует изображения по описанию.

Среди пользователей в Интернете набирает популярность нейронная сеть MidJourney, которая генерирует изображения по описанию, применяя к ним художественные стили.

Пользователь DeviantArt сгенерировал с помощью сервиса свои версии Геральта, Трисс и Йеннифэр из вселенной "Ведьмака".

Изображения барышень получились похожими на нарисованные красками картины.

А вот альтернативный вариант главного героя фэнтезийной вселенной – немного староват и как-то уж слишком потрепанный жизнью.

Ранее при помощи MidJourney энтузиаст перенес героев и локации из "Гарри Поттера" в мир киберпанка. Пасмурный Хогвартс осветили неоновые вывески, Хогвартс-экспресс стал более современным и получил возможность летать, а герои франшизы получили различные аугментации.

Напомним, УНИАН рассказывал историю бывшего инженера Google, нашедшего признаки сознания у искусственного интеллекта. Мужчина пытался предоставить руководству доказательства осознанности алгоритма, но его отстранили от работы и отправили в отпуск, а после и вовсе уволили.

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