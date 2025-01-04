NPC в перезапуске будут гораздо имерсивнее, чем в "Ведьмак 3" или Cyberpunk 2077.

Геймдиректор "Ведьмак 4" Себастьян Калемба обещает, что каждый NPC в игре будет проживать свою историю.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Parris. По словам разработчика, у них в команде есть правило: каждый NPC в игре должен жить свою жизнь.

Это видно уже в дебютном трейлере, где жители небольшой изолированной деревни посылают одну из своих односельчанок на смерть местному монстру, который люд считает богом: "Вот так и устроены деревни, не так ли? У каждого жителя своя роль. Стромфорд - это совершенно изолированное место, полное суеверий и ложных убеждений. Они верят, что в этом лесу живёт бог"

Видео дня

Под конец Калемба всё таки немного подробнее рассказал, что стоит за этим "NPC должен жить". Геймдиректор заявил, что они расширяют границы прошлых игр CD Projekt RED, делая NPC более детализированными, с улучшенной лицевой анимацией и реалистичным поведением:

"Мы определённо стремимся улучшить качество NPC, их внешний вид, поведение, мимику, насколько это возможно. Мы хотим создать ещё более захватывающий опыт, чем раньше. Мы стараемся поднять планку на новый уровень."

Ранее исполнительный продюсер The Witcher 4 Мальгожата Митренга рассказала, что в новой игре Цири лишилась своих способностей. Разработчики пошли на это, чтобы не сделать из персонажа "Мэри Сью".

Вас также могут заинтересовать новости: