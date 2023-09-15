Final Fantasy VII Rebirth, горячо ожидаемое продолжение Final Fantasy VII Remake, получила новый геймплейный трейлер, а вместе с ним и дату поступления в продажу.
Временный PlayStation 5-эксклюзив выйдет 29 февраля следующего года, и его физическая версия будет поставляться сразу на двух дисках. Вместе с тем, судя информации из трейлера, игра пробудет эксклюзивом консоли Sony в течение 3 месяцев. После 29 мая сиквел может выйти на других платформах.
Геймеров ждет приключение, продолжающее историю ремейка 7-й части, которая, в свою очередь, основана на сюжете оригинальной игры 1997 года. Покинув Мидгар, Клауд и его друзья отправляются в путешествие по всей планете.
Свежий трейлер показывает нам много сюжетных сцен и различные геймплейные механики. Среди них не только битвы с красочными монстрами, но еще и полеты, несколько видов гонок и так далее. По словам разработчиков, на полное прохождение игры уйдет порядка 100 часов.
Final Fantasy VII Rebirth – основные подробности
- В продолжение рассказывается история главного героя Клауда Страйфа и его союзников. Они борются с мегакорпорацией "Шин-Ра", которая выкачивает с недр планеты энергию Мако и разрушает Планету.
- По размаху VII Rebirth будет гораздо масштабнее первой части. В игре также появятся открытые области – с побочными квестами и другими активностями. А ее сюжет будет глубже и драматичнее, чем у предшественницы.
В будущем команда планирует выпустить и триквел, который должен полностью завершить историю оригинала 1997-го.
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