По размаху он будет гораздо масштабнее предшественника, а на его полное прохождение уйдет порядка 100 часов.

Final Fantasy VII Rebirth, горячо ожидаемое продолжение Final Fantasy VII Remake, получила новый геймплейный трейлер, а вместе с ним и дату поступления в продажу.

Временный PlayStation 5-эксклюзив выйдет 29 февраля следующего года, и его физическая версия будет поставляться сразу на двух дисках. Вместе с тем, судя информации из трейлера, игра пробудет эксклюзивом консоли Sony в течение 3 месяцев. После 29 мая сиквел может выйти на других платформах.

Геймеров ждет приключение, продолжающее историю ремейка 7-й части, которая, в свою очередь, основана на сюжете оригинальной игры 1997 года. Покинув Мидгар, Клауд и его друзья отправляются в путешествие по всей планете.

Свежий трейлер показывает нам много сюжетных сцен и различные геймплейные механики. Среди них не только битвы с красочными монстрами, но еще и полеты, несколько видов гонок и так далее. По словам разработчиков, на полное прохождение игры уйдет порядка 100 часов.

Final Fantasy VII Rebirth – основные подробности