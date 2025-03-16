Особенно это угрожает Ubisoft.

После пандемии игровая индустрия погрузилась в хаос, а массовые увольнения стали привычным явлением. Однако свежие аналитические данные указывают, что худшее ещё впереди: ожидается новая волна сокращений, которая может стать крупнейшей за последние годы.

По данным аналитика Йоуста ван Дрейнена из компании Aldora, увольнения начала 2025 года были лишь предвестником масштабных сокращений, которые накроют индустрию в ближайшие месяцы. Причина - отмена множества игр, которые вряд ли оправдают ожидания и не принесут прибыли.

Особенно высокие риски у Ubisoft: студия готовится к продаже частным инвесторам, а это неизбежно приведёт к массовым сокращениям по всем филиалам. Уже сейчас увольнения захлестнули такие гиганты, как Microsoft, Sony и NetEase, а в будущем ситуация только усугубится.

На фоне экономического кризиса в индустрии растёт спрос на подписочные сервисы. Аналитики считают, что Game Pass в 2025 году преодолеет отметку в 50 миллионов подписчиков, так как геймеры ищут более доступные способы играть. Кроме того, вопреки прогнозам некоторых экспертов, GTA 6 вряд ли будет стоить 100 долларов на релизе, по мнению ван Дрейнена, базовая версия игры останется в привычном ценовом диапазоне.

Ранее мы рассказывали, что Sony провела масштабные сокращения в студиях Playstation, которые отвечают за эксклюзивы. Под удар попали PlayStation’s Visual Arts и PlayStation Studios Malaysia.

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