RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD стали чуть популярнее.

Магазин Steam каждый месяц обновляет данные по оборудованию своих пользователей и публикует их в открытом доступе. Эти данные интересны тем, что позволяют узнать, на каком среднестатистическом ПК играет большинство геймеров в мире.

По состоянию на январь 2025 года самой популярной видеокартой среди Steam-игроков остается Nvidia RTX 3060. Ее используют 5,20% геймеров. Второе место занимает RTX 4060 для ноутбуков (4,61%), а на третьем находится настольная RTX 4060 (4,60%).

При этом многие все еще используют такие устаревшие модели, как GTX 1650, GTX 1060 и GTX 1660 SUPER, с которыми скоро придется попрощаться. В первой десятке по-прежнему нет ни одной AMD Radeon.

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Процессоры с шестью ядрами являются самыми распространенными (32,04%) среди игроков в Steam. На втором месте 8-ядерные, а на третьем 4-ядерные. Чипы Intel установлены в 62% компьютеров, и этот показатель снижается каждый месяц. Процессоры AMD используются в 36% ПК.

По ОЗУ распределение следующее: 16 ГБ (44,72%), 32 ГБ (33, 21%), 8 ГБ (9,55%). Подключается такая система чаще всего к монитору 1080p. Windows 11 остается самой популярной OC. Ее используют 53,46% игроков. Windows 10 – 42,87%.

Самая распространенная сборка выглядит так:

Напомним, 30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения GeForce RTX 5090 и 5080 – в США и многих странах Европы ее раскупили за несколько минут. Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $6000.

Ранее в этом месяце компания Viewsonic выпустила один из самых дешевых игровых мониторов с частотой обновления 144 Гц. Его цена составляет всего 55 долларов или 2300 грн.

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