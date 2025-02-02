Viewsonic выпустила один из самых дешевых игровых мониторов 1080p 144 Гц / фото Viewsonic

Компания Viewsonic пополнила свой ассортимент мониторов новой доступной моделью VA24G25. Его цена составляет всего 399 юаней или 55 долларов, что делает его одним из самых доступных игровых мониторов с высокой герцовкой на рынке, пишет GizmoChina.

Монитор предлагает 23,8-дюймовую IPS-панель, которая выводит картинку в разрешении 1920×1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 и углах обзора 178 градусов. Однако главной особенностью VA24G25 является поддержка частоты обновления до 144 Гц.

В характеристиках монитора указано, что время отклика матрицы составляет 4 мс (GTG) и 1 мс (MPRT). Яркость достигает 400 нит, а контрастность – 1500:1. 

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Из поддерживаемых технологий: ViewSonic Eye ProTech+ (снижает вредное воздействие синего света на глаза до 40%), Flicker-Free (снижает мерцание экрана) и FreeSync (устраняет разрывы экрана).

В настоящее время новинка доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress. 

Фото Viewsonic 02 февраля 2025
Фото Viewsonic 02 февраля 2025
Фото Viewsonic 02 февраля 2025
Фото Viewsonic 02 февраля 2025

Ранее на рынке появился доступный складной монитор-"книжка" с двумя экранами. Гаджет оснащается двумя 15.6″ IPS-панелями, которые можно сложить как ноутбук, поставить горизонтально или вертикально. 

Меж тем пользователи iPhone нашли способ очистить 7 ГБайт памяти, отключив одну функцию. Способ очистить место связан с нейросетью Apple Intelligence, которая в прошивке iOS 18.3 была включена по умолчанию.

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