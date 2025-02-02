В новинке IPS-панель на 24 дюйма с Full HD-разрешением и углом обзора в 178 градусов.

Компания Viewsonic пополнила свой ассортимент мониторов новой доступной моделью VA24G25. Его цена составляет всего 399 юаней или 55 долларов, что делает его одним из самых доступных игровых мониторов с высокой герцовкой на рынке, пишет GizmoChina.

Монитор предлагает 23,8-дюймовую IPS-панель, которая выводит картинку в разрешении 1920×1080 пикселей при соотношении сторон 16:9 и углах обзора 178 градусов. Однако главной особенностью VA24G25 является поддержка частоты обновления до 144 Гц.

В характеристиках монитора указано, что время отклика матрицы составляет 4 мс (GTG) и 1 мс (MPRT). Яркость достигает 400 нит, а контрастность – 1500:1.

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Из поддерживаемых технологий: ViewSonic Eye ProTech+ (снижает вредное воздействие синего света на глаза до 40%), Flicker-Free (снижает мерцание экрана) и FreeSync (устраняет разрывы экрана).

В настоящее время новинка доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках по типу AliExpress.

Ранее на рынке появился доступный складной монитор-"книжка" с двумя экранами. Гаджет оснащается двумя 15.6″ IPS-панелями, которые можно сложить как ноутбук, поставить горизонтально или вертикально.

Меж тем пользователи iPhone нашли способ очистить 7 ГБайт памяти, отключив одну функцию. Способ очистить место связан с нейросетью Apple Intelligence, которая в прошивке iOS 18.3 была включена по умолчанию.

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