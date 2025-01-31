Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $6000.

30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения GeForce RTX 5090 и 5080 – в США, Великобритании, Германии и некоторых других странах ее раскупили за несколько минут. О солд-ауте сообщают зарубежные СМИ.

СМИ сообщают, что большую часть скупили перекупщики. Сейчас, когда новые видеокарты закончились в магазинах, на eBay и других торговых площадках появились объявления с RTX 5090 и 5080 – цена у некоторых из продавцов достигает 6000 долларов (~250 000 грн).

Официальные цены GeForce RTX 5080 и RTX 5090 составляют $999 и $1999 соответственно. RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут позже – в феврале, по РРЦ $749 и $549 соответственно.

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Ранее СМИ сообщали, что у Nvidia произошла дискоммуникация с партнерами, из-за чего в первые недели продаж новинок ожидается дефицит. В частности, виной этому послужил Китайский новый год, на который как раз припал выход нового поколения.

Меж тем в сети начали появляться обзоры видеокарты GeForce RTX 5080, и в отличие от топовой RTX 5090, данную модель встретили не так воодушевленно. Многие окрестили грядущую новинку RTX 4080 Ti из-за мизерного прироста производительности.

Меж тем AMD готовит к выпуску видеокарты нового поколения на архитектуре RDNA 4. Конкурентов RTX 5090 и 5080 среди них не будет: компания решила отказаться от конкуренции в премиум-сегменте и займется средним ценовым сегментом.

Ранее Nvidia заявила о прекращении поддержки видеокарт GTX 900 и GTX 1000. Особого внимания заслуживает GTX 1060, которая на протяжении более пяти лет удерживала звание самой популярной видеокарты у пользователей Steam.

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