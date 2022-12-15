"40 кадров/с на компьютере за 5 тысяч евро".

CD Projekt RED попала в новый скандал. Причиной стало техническое состояние обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt на персональных компьютерах.

В Steam "Ведьмак 3" начала активно набирать сотни отрицательных отзывов. За последние два дня игра получила более тысячи негативных рецензий, что связано с техническими проблемами. Улучшенное издание The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition регулярно вылетает у части пользователей. И это только первый из существенных недочетов.

Второй — постоянное падение кадровой частоты. Оно наблюдается даже на дорогих компьютерах с флагманскими комплектующими. Ниже приведены отрицательные отзывы отдельных пользователей.

Видео дня

Semper: "После некстген-обновления игра неиграбельна, процессор забит, 40 кадров/с на ПК за €5000, просто жалко".

Gibsonsg666: "После некстген-обновления вы как будто играете в The Witcher 3, но через Microsoft Powerpoint".

Lord Rizzo1: "У меня RTX 4090 и новейший процессор I9300, работает как мусор".

CD Projekt RED отреагировала на претензии пользователей и написала в Twitter: "Мы знаем о проблемах, о которых сообщают игроки на ПК после выхода обновления вчера вечером. Мы активно расследуем все сообщения и как можно скорее предоставим обновленную информацию по конкретным проблемам. Благодарим вас за терпение".

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt: основная информация

Большинство улучшений в некстген-патче коснутлись графики и общего удобства. CDPR добавила переключение между режимами "Производительность" и "Качество", позволила менять камеру, реализовала трассировку лучей, фоторежим и так далее.

Что касается свежего контента, то он посвящен сериалу "Ведьмак" от Netflix. Сюда относится броня для Геральта из Ривии и задание.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла 15 декабря на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Все обладатели игры получили ее бесплатно.

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