Студия планирует выпустить Halo Infinite на новое и старое поколение Xbox.

Геймеры попросили разработчиков не выпускать шутер Halo Infinite на Xbox One, чтобы игра не испытывала трудностей на старых консолях. Поклонники Halo опасаются, что повторится ситуация с Cyberpunk 2077 – у польского ролевого экшена на PS4 и Xbox One наблюдается низкая производительность и множество технических ошибок.

Как передает портал Game Rant, с этой просьбой фанаты Halo обратились к разработчикам 343 Industries в Твиттере.

"После ужасающего запуска Cyberpunk 2077 на консолях я умоляю студию 343 отказаться от запуска Halo Infinite на Xbox One. У игры и так уже было достаточно проблем, и, если вы желаете ей успеха, то не должны сдерживать ее устаревшим железом", – написал Archangel470 в Твиттере.

Изначально Halo Infinite должна была выйти на старте Xbox Series X – 10 ноября. Но в августе разработчики объявили о переносе релиза на 2021 год. Официально студия сослалась на трудность разработки в период пандемии COVID-19. Однако немалую роль в отсрочке релиза сыграла критика игры после презентации геймплея. Halo Infinite не выглядела, как игра нового поколения. Одна из причин в том, новая часть научно-фантастического шутера должна работать как на новом Xbox Series X, так и на старом Xbox One. Последний в несколько раз уступает по мощности Series X.

Игроки хотят, чтобы Halo Infinite использовала всю мощь Xbox Series X и не повторила судьбу Cyberpunk 2077.

Что произошло с Cyberpunk 2077

Из-за массовых жалоб на производительность нового польского экшена Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. Компания создала специальную страницу, где все купившие игру в PSN могут вернуть средства.

На Xbox One игра работает еще хуже, но CD Projekt не закрыла продажи из-за контракта с Microsoft. В честь выхода Cuberpunk 2077 были выпущены лимитированные версии Xbox One S.

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Автор: Сергей Коршунов