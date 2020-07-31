Авторы Halo Infinite объяснили, почему в их игре плохая графика

Разработчики признали, что в шутере еще многое нужно улучшить.

Создатели Halo Infinite ответили на критику графики в своем новом научно-фантастическом шутере.

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Обращение к фанатам студия 343 Industries опубликовала на сайте Halo Waypoint.

После демонстрации геймплейного ролика Halo Infinite на Xbox Game Showcase, многие поклонники были разочарованы качеством графики и моделями персонажей в предстоящем научно-фантастическом шутере, который должен был стать флагманской игрой новой консоли Xbox Series X.

Эксперты из Digital Foundry проанализировали видео и отметили, что у игры проблемы с освещением и корректным отображением теней.

В 343 Industries сообщили, что они намерено вернулись к дизайну классической трилогии Halo. Но признали, что им нужно еще многое исправить. А отзывы фанатов помогут им улучшить игру.

«Мы читали ваши комментарии и услышали оценку Digital Foundry. Во многом мы с этим согласны. У нас еще много работы», – написали разработчики.

Создатели Halo Infinite также поделились некоторыми подробностями об игре. В частности, в шутере не будет лутбоксов. Играть можно будет как в онлайн-мультиплеере, так и по локальной сети. Игроки смогут кастомизировать свою броню. Сама же игра на консоли Xbox Series X будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду.

Геймплей Halo Infinite

Напомним, шутер Halo Infinite выйдет в конце этого года на ПК, Xbox One и Xbox Series X.

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