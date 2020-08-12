Долгожданный шутер Halo Infinite не выйдет в этом году

Релиз игры отложили до 2021 года, сославшись на пандемию COVID-19.

Долгожданный шутер Halo Infinite не выйдет на старте нового поколения консоли Xbox. Релиз игры перенесли на 2021 год.

Об этом глава студии 343 Industries, Крис Ли, заявил на странице игры в Twitter.

Глава студии сообщил, что на проблемы с разработкой флагманской игры для консоли Xbox Series X повлияло много факторов, в том числе и пандемия COVID-19. Из-за этого, к примеру, сотрудники студии были вынуждены работать над игрой в удаленном режиме. Однако Ли не упомянул волную критики, которая обрушилась на студию после демонстрации игрового процесса Halo Infinite.

Увидев игру на июльской трансляции Xbox Game Showcase, многие поклонники были разочарованы качеством графики и моделями персонажей в предстоящем научно-фантастическом шутере.

Геймплей Halo Infinite

Впрочем, ранее разработчики пытались ответить на критику технической составляющей игры. Авторы подчеркнули, что намерено вернулись к дизайну классической трилогии Halo. Но признали, что им нужно еще многое исправить. Вероятней всего 343 Industries совместно с руководством из Microsoft решили отложить игру, чтобы не потерпеть неудачу на старте продаж Xbox Series X.

Сама консоль выйдет в ноябре этого года. А вот Halo Infinite – в 2021 году. Более точной даты релиза авторы не назвали.

О чем Halo infinite

Halo infinite – это продолжение культового шутера от первого лица. В игру вернется главный герой серии, суперсолдат Мастер Чиф.

В Halo Infinite можно будет играть в мультиплеере, а также на одной консоли с разделенным экраном.

В игре не будет лутбоксов.

Игроки смогут кастомизировать свою броню.

Шутер будет доступен как на Xbox One, так и на новой консоли Xbox Series X.

На Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду.

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