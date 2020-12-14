В CD Projekt пообещали помочь владельцам консолей вернуть деньги за игру.

Студия CD Projekt RED извинилась перед игроками за плохое техническое состояние Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One. Именно на этих консолях свежий ролевой экшн от создателей "Ведьмака" работает хуже всего.

С момента релиза у Cyberpunk 2077 на консолях наблюдается падение частоты кадров, графические глитчи, плохая загрузка окружения, людей и автомобилей. Также нередко игра просто вылетает.

На своей странице в Твиттере Марчин Ивински и другие руководители CD Projekt RED пообещали в скором времени исправить ситуацию.

"Во-первых, мы хотели бы начать с извинений перед вами, за то, что не показали игру на базовых консолях предыдущего поколения до ее премьеры. Во-вторых, мы исправим ошибки и сбои, а также предоставим общие улучшения. Первое обновление уже вышло на всех платформах, а следующее ожидается в ближайшие семь дней", – заявили в CD Projekt.

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В студии пообещали выпустить после праздников два крупных патча – в январе и феврале. Они должны будут решить все серьезные проблемы, с которыми сталкиваются игроки. Разработчики предупредили, что эти патчи не сделают Cyberpunk 2077 похожим на версию игры для ПК, но заметно поднимут качество.

Тем, кто все же разочаровался и хочет вернуть деньги за игру, CD Projekt порекомендовала обратиться в службу поддержки PSN или Xbox. Для игроков, которые не смогут вернуть диски в магазины, разработчики предоставили свою почту, куда следует обратиться за помощью – helpmerefund@cdprojektred.com. Написать по этому адресу нужно до 21 декабря 2020 года.

Как игроки оценили Cyberpunk 2077

На агрегаторе Metacritic у Cyberpunk 2077 всего 2,8 балла от пользователей PS4 и 3,7 балла от владельцев Xbox One.

ПК-игроки поставили ролевому экшену 6,8 балла на Metacritic.

В Steam у игры 79% положительных отзывов на основе 156 тысяч пользовательских рецензий.

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Автор: Сергей Коршунов