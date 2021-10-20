В список попали система жалоб, фракционные войны, интерфейс аукциона и многое другое.

На выходе MMORPG New World от Amazon Games столкнулась с множеством проблем. Главной из них стали очереди, из-за которых приходилось часами ждать возможности попасть на сервер. Потом появилась информация о ботах-рыбаках и применении системы жалоб для побед во фракционных войнах. А недавно выяснилось, что на этом список не кончается. Разработчики призвали пользователей рассказать о 20 главных проблемах New World. Аудитория откликнулась и поведала о своих претензиях.

Основные недочеты определялись на Reddit путем голосования. Сначала пользователи написали в комментариях о проблемах, которые им показались самыми значимыми. Затем посетители форума начали отдавать баллы сообщениям с наиболее важными претензиями. Записи, набравшие больше всего очков, признаны победителями. А упомянутые в них недочеты вошли в двадцатку главных проблем New World.

Претензий в целом набралось немало. Некоторые из них глобальные, например, выбор фракции. Пользователи всегда присоединяются к лидеру, ведь вступать в ряды отстающих нет смысла. New World никак не мотивирует к борьбе, из-за чего создается дисбаланс. Игроки также вспомнили о применении системы репортов для блокировки противников из другой гильдии и отсутствии статистики для "танков" и лекарей в групповых боях.

Из более мелких проблем пользователи отметили, что команды на смену оружия нельзя поставить в очередь, как атаки. Интерфейс аукциона слишком неудобный, а быстрое переключение между комплектами снаряжения не реализовано.

Коротко о New World

New World — это первый большой успех Amazon за 10 лет существования игрового направления компании.

Игра в жанре MMORPG еще этим летом на этапе бета-тестирования привлекла внимание пользователей. Тогда пиковый онлайн New World в Steam превысил 200 тысяч человек. На релизе этот рекорд удалось побить.

В New World нужно исследовать мир, прокачивать персонажей, выполнять квесты, ходить в подземелья, сражаться с боссами и решать головоломки. Можно также собирать ресурсы, развивать собственную базу и участвовать в битвах.

Автор: Назар Степорук