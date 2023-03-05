Она связана с магазином шуток в Хогсмиде.

В книгах о "Гарри Поттере" есть множество культовых персонажей, которых полюбили фанаты по всем миру. И это касается не только главной троицы. Многие, например, симпатизируют Фреду и Джорджу Уизли за их веселые характеры и любовь к шуткам. Разработчики Hogwarts Legacy тоже неравнодушны к близнецам и посвятили им забавную "пасхалку".

Отсылку показал посетитель форума Reddit под псевдонимом Zangetsuee. Он опубликовал изображение двух персонажей с рыжими шевелюрами, которые заглядывают в ветрину магазина шуток "Зонко" в Хогсмиде. В книгах Фред и Джордж часто навещали заведение, чтобы пополнять свои припасы для розыгрышей. Однако события Hogwarts Legacy разворачиваются в XIX веке, когда близнецы еще не родились. Так что рыжеволосые братья — это лишь "пасхалка".

В комментариях под изображением Zangetsuee пользователи отметили, что у отсылки есть начало. Если побродить по Хогсмиду и вернуться к Зонко, то можно увидеть, как хозяин магазина вышвырнул близнецов на улицу за кражу товаров. А затем копии Фреда и Джорджа появляются возле витрины. Братья "прилипли" к стеклу, так как внутрь их больше не пускают.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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