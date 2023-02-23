Проект уже появился на пиратских сайтах.

На текущий момент DRM-защиту Denuvo в играх взламывает лишь один человек — Empress. Эта, как она сама утверждает, девушка в начале февраля отправила на пиратские сайты Monster Hunter Rise с дополнением Sunbreak. Затем злоумышленница заявила, что избрала своей следующей целью Hogwarts Legacy. Empress пообещала взломать экшен-RPG во вселенной "Гарри Поттера" за десять дней, ведь якобы разобралась с особенностями Denuvo 16-й версии. И хотя хакерша немного не уложилась в сроки, она справилась с поставленной целью.

Hogwarts Legacy уже появилась на пиратских сайтах. Empress во взломанной версии разблокировала контент из Deluxe-издания и эксклюзивный квест для PlayStation с расследованием паранормальных явлений в Хогсмиде. В ПК-версии были файлы с заданием, но доступ к нему в официальном релизе заблокировали. А хакерша сняла ограничения.

Empress удалось взломать Hogwarts Legacy, хотя компания Irdeto обновила Denuvo до 17-й версии. В своем сообщении злоумышленница выразила поддержку Джоан Роулинг и засудила культуру отмены. Напомним, из-за высказываний писательницы о трансгендерах многие активисты призывали бойкотировать все произведения во вселенной "Гарри Поттера", особенно новую экшен-RPG.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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