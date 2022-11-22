Группа пользователей научились ползать и прыгать в мультиплеере, словно их персонажи приматы.

В каждой части Call of Duty игроки находят разные уловки, например, сильное оружие или какой-то акробатический трюк. Фанаты Modern Warfare 2019 года нередко жаловались на отмену подката. Этот финт позволял дезориентировать противника, избежать огня и быстро менять позицию. Infinity Ward решила не добавлять такой трюк в MWII, однако пользователи все равно нашли способ "сломать" систему передвижения. Они научились ползать и прыгать, как приматы.

Журналист Джейк Лаки сообщил в Twitter, что пользователи из клана Euphoria освоили финт под названием G Walking. Репортер опубликовал ролик, в котором бойцы бегают и прыгают по карте в многопользовательском режиме Call of Duty: Modern Warfare II, словно обезьяны. Игроки быстро передвигаются, что значительно усложняет прицеливание.

Стрельба с предугадыванием действий таких противников тоже перестает работать. Благодаря далеким прыжкам невозможно понять, где в следующее мгновение окажется враг. При этом, как заявили члены Euphoria, они не использовали читы. По словам игроков, сделать из бойцов "обезьян" можно с помощью стандартных методов управления. Но как именно провернуть такой трюк, пользователи пока не рассказали.

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Новый способ передвижения уже вызвал критику среди фанатов шутера. Если члены Euphoria освоятся с этой "механикой", то будут доминировать в мультиплеере. Другие игроки наверняка попытаются раскрыть секрет G Walking. И если им это удастся, то "обезьяний" способ передвижения станет основным в Modern Warfare II. Разработчики из Infinity Ward пока никак не отреагировали на проблему.

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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