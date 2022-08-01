Когда исследовал весь виртуальный мир, но очень хочется еще чем-то заняться.

Отдельные пользователи не хотят покидать любимые игровые миры, даже когда изучили все вдоль и поперек. Чтобы был повод остаться в них подольше, фанаты придумывают для себя разные странные развлечения. В этом плане впереди других проектов шагает The Elder Scrolls V: Skyrim. Поклонники экшен-RPG от Bethesda Game Studios чаще остальных придумывают всякие причудливые занятия. Например, один из игроков прокачал навык воровства до максимума и украл одежду у всех жителей Вайтрана. А недавно к общему списку присоединилось убийство сладким рулетом.

Специфическим достижением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом Proxifur. На видео ниже показывается, как игрок находится в какой-то крепости. Напротив пользователя на балконе находились два неигровых персонажа. Proxifur выбрал своей жертвой девушку.

Спустя несколько секунд игрок с помощью телекинеза схватил сладкий рулет и запустил в NPC. "Снаряд" приземлился барышне прямо на голову, после чего она начала падать на землю. Есть несколько вариантов, почему девушка умерла от столь странного "оружия". Возможно, из-за длительного полета рулет нанес больше урона, чем должен был, или же NPC имел минимальный запас здоровья.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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