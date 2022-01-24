Какие только задачи не ставят перед собой фанаты.

Поклонники The Elder Scroll V: Skyrim постоянно удивляют своими рекордами и разными достижениями в игре. Порой они настолько странные, что остается только удивляться, как такое можно было придумать. Это доказывает испытание, которое недавно выполнил посетитель форума Reddit под псевдонимом PeterPandaWhacker. Энтузиаст прокачал до максимальной отметки навык карманных краж и раздел всех жителей большого города.

Читайте такжеИгрок придумал изобретательный способ, как отомстить великанам в SkyrimВ качестве доказательства пользователь опубликовал снимок, где NPC в Вайтране ходят в одном белье. При этом PeterPandaWhacker не стал воровать оружие и обувь, из-за чего персонажи выглядят весьма нелепо. Правда, достижение энтузиаста никак не отразилось на мире. Жители продолжили заниматься прежними делами, но уже без одежды.

Стоит отметить, что раздеть всех граждан в Вайтране — это не такая легкая задача, как может показаться. Сначала надо потратить десятки часов на прокачку карманных краж. Затем необходимо аккуратно подкрасться к каждому NPC и всегда оставаться незамеченным. В целом PeterPandaWhacker проделал немало работы, хоть в ней и нет особого смысла.

Кратко о достижениях фанатов Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

Вас також можуть зацікавити новини: