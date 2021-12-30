Необъятный мир The Elder Scrolls V: Skyrim продолжает радовать чудесами. Недавно в игре обнаружили корову, которая превращается в статую после удара кулаками.

Читайте такжеИгрок показал, как могла бы выглядеть улучшенная версия Skyrim на движке Unreal Engine 5Феномен продемонстрировал пользователь форума Reddit под псевдонимом jackrabbitdragon. Он посетил одну из деревень, где нашел пастбище с коровой. Игрок ударил животное кулаками, которое после этого мгновенно окаменело.

Есть две версии описанного происшествия. Первая — в Skyrim обнаружили новый забавный баг. Игра хоть и вышла десять лет назад, но в ней по-прежнему находят всякие ошибки. Например, не так давно один из игроков показал, как пчела переносила ведро. Вторая версия — jackrabbitdragon создал модификацию для превращения объектов в камень после атаки кулаками. С учетом количества модов для игры, сделать нечто подобное вполне реально. Увы, автор ролика не предоставил конкретной информации о феномене, поэтому о его причинах остается только гадать.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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