Способ появления животного может действительно напугать.

В Red Dead Redemption 2, как и в любой масштабной игре с открытым миром, хватает необычных ошибок. Часть из них веселит, а другие могут напугать. Баг, который обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом MaoMaoTheCreator, входит во вторую категорию. Жуткая ошибка способна заставить игроков сторониться своих лошадей в RDR 2.

Читайте такжеИгрок обнаружил потрясающую деталь в Red Dead Redemption 2, касающуюся "коктейля Молотова"На видео ниже показывается, как пользователь скачет посреди холмистой местности с небольшими посадками деревьев. Затем MaoMaoTheCreator совершил быстрое перемещение и появился возле костра. Он развернул камеру, что видеть пространство позади себя и обнаружил жуткую ошибку.

Вместо стандартного появления на локации, конь Артура начал вылезать из-под земли. Животное совершало движения, как будто пыталось вырваться из плена текстур. Оно брыкалось в разные стороны и постепенно появлялось на поверхности. Зрелище немного напоминает фильмы ужасов, где показываются восставшие мертвецы.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 17 547 человек.

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