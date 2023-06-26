История, показывающая силу видеоигр.

Minecraft — это идеальное место для творчества. В игре возводят как отдельные интересные постройки, так и целые города. Однако проект Mojang Studios также можно использовать для весьма нетривиальных целей. Например, один из пользователей организовал в кубическом мире свидание с девушкой.

Своей удивительной историей поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Millomedina. У парня не хватало денег, чтобы организовать встречу в реальности, поэтому он воспользовался фантазией. Энтузиаст соорудил в Minecraft укромную поляну, которую оградил деревьями с розовыми листьями, похожими на сакуры. А в центре Millomedina разместил аккуратный деревянный помост со столиком на двоих.

Возлюбленные встретились в этом месте и приятно провели время. Они наблюдали за закатом и даже организовали импровизированную свадьбу в игре. А параллельно парень и девушка общались по видеочату и ужинали. На Reddit публикация Millomedina собрала 4,5 тысячи лайков. Комментаторы похвалили парня за креативность и дали несколько советов, как сделать такое свидание еще более ярким.

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Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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