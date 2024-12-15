Пользователь потратил целый месяц на создание убедительного видео.

В 2022 году произошла крупная утечка геймлея ранней версии Grand Theft Auto 6. С тех пор начались всевозможные спекуляции на тему игрового процесса GTA 6.

Вчера, 14 декабря, на новоиспечённом X-аккаунте gta 6 americas leak появилось видео, на котором якобы запечатлён слитый геймплей GTA 6, а конкретно механика городских камер наблюдения, которые теперь будут замечать игрока и мешать ему скрыться от полиции. Пользователи сразу предположили, что это один из фрагментов, который утёк из Rockstar два года назад, но почему-то до сих пор не публиковался.

Пост в X собрал 750 тысяч просмотров и привлёк внимание известных блогеров платформы. Однако уже через два часа на странице появился следующий твит: "Прости, чат, это не правда".

Блогеру Synth Potato удалось связаться с автором видео под ником Long Long Time. Оказалось, что тролль работал над роликом на протяжении месяца, старательно пытаясь воссоздать вид GTA 6 из настоящих утечёк на Unreal Engine 5.

Фанат всё же смог обмануть интернет, многие действительно поверили, что в GTA 6 городские камеры теперь будут следить за игроком. Long Long Time приделил много внимания деталям, той же панеле разработчиков, которую видно в ролике. Даже после признания самого автора, под постом в X всё ещё есть люди, которые не верят, что это ненастоящий геймплей.

Ранее мы рассказывали, что фанат целиком сделал карту GTA 6, основываясь на слухах об игре. Она получилась в два раза больше, чем открытый мир GTA 5.

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