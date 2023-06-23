Есть несколько версий, почему так происходит.

Diablo IV можно легко назвать примером для подражания в плане технического исполнения. Но даже в такой отполированной игре встречаются редкие баги и недочеты. Один из них связан с передвижением лошадей. Пользователи обнаружили, что ездовые животные на ПК двигаются гораздо быстрее, чем не консолях.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Competitive-Trade-16 показал, насколько высока разница в скорости. Пользователь играл на Xbox, а его товарищ — на ПК. И второй смог легко обогнать первого во время движения на лошадях. При этом Competitive-Trade-16 начал скакать раньше, но друг передвигался гораздо быстрее.

В комментариях под роликом многие пользователи тоже выразили недоумение. Они нередко видели, что другие игроки в Diablo IV обладают более высокой скоростью во время применения лошадей. Согласно одной из теорий, способность "Шпора", которую можно применять верхом на ездовом животном, не сочетается с контроллером. А на ПК ее можно использовать много раз подряд и получить бонус к ускорению.

Игроки также считают, что причиной более быстрого передвижения заключается в применении мышки. Мол, если постоянно нажимать курсором на край экрана, то лошадь начинает бежать быстрее. Однако первая теория считается более правдоподобной.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметилась открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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