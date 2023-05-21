Он снял на видео конфронтацию между гризли и волком.

Не секрет, что в Red Dead Redemption 2 реализован живой и реалистичный мир. В нем люди и животные взаимодействуют между собой, даже если игрока нет рядом. Из-за этого в RDR 2 продолжают находить много интересных мелочей. Недавно один из пользователей показал пример, который прекрасно иллюстрирует тщательную проработку дикой природы в игре.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом Blackbeard-14 опубликовал видео, в котором он через бинокль наблюдал за столкновением двух животных. Гризли и волк встретились на замерзшем озере. Медведь пытался добыть себе рыбу и не замечал противника. Тем временем волк хотел незаметно подкрасться к врагу.

Когда между животными осталось несколько метров, гризли поднял голову и начал двигаться вперед, чтобы вступить в бой. Совершить неожиданное нападение не получилось, поэтому волк принялся бежать. Получается, искусственный интеллект последнего понимал, насколько опасен медведь, и отдал приказ отступить. Напоследок гризли стал на задние лапы и заставил врага окончательно скрыться.

Видео дня

Эта ситуация показывает невероятную проработку природы в Red Dead Redemption 2. Животные имеют свои поведенческие факторы, ищут пищу и реагируют на угрозы. А еще они понимают, что нужно бежать, когда сталкиваются с более сильным хищником.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,7 балла, проголосовало 20 582 человека.

Вас также могут заинтересовать новости: