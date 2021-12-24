В Rockstar работают настоящие мастера своего дела.

Экшен Red Dead Redemption 2 знаменит своим реализмом и запредельным количеством деталей. Rockstar Games в собственных традициях скрупулезно отнеслась к созданию каждой мелочи, которая присутствует в игре. Это в очередной раз доказывает видео от посетителя форума Reddit под псевдонимом Veporyzer. Он обнаружил, насколько качественно в проекте сделан "коктейль Молотова".Читайте такжеИгрок обнаружил, что лошади в Red Dead Redemption 2 могут одним ударом отправить человека в полет

В Red Dead Redemption 2 есть фоторежим, который можно активировать в любой момент. Благодаря ему Veporyzer сумел запечатлеть взрыв "коктейля Молотова". Оказалось, что разработчики сделали физически правильную детонацию. Rockstar создала невероятно подробное облако огненных частиц, которое возникает во время поджога жидкости внутри бутылки. А стеклянные осколки в момент взрыва не пропадают — они разлетаются на все стороны, что тоже выглядит весьма реалистично. За такой подход к деталям Rockstar Games и обрела любовь и доверие среди пользователей.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 балла, проголосовало 17 547 человек.

Вас також можуть зацікавити новини: