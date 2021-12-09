У одного из персонажей оказался очень буйный конь.

По части проработки деталей Red Dead Redemption 2 нет равных. Rockstar создала настолько масштабную и продуманную игру, что в ней до сих пор находят разные секреты и интересные возможности. Недавно посетителю форума Reddit под псевдонимом masanen удалось увидеть, насколько непокорными бывают лошади в RDR 2.

Пользователь смог снять на видео, как конь с помощью всего одного удара запустил неигрового персонажа в полет. Происшествие случилось, когда masanen пересекал холм в открытом мире. Он заметил незнакомца, который хотел помочь лошади. NPC назвал ее "бедолагой" и просил подойти к нему. Затем персонажа отвлекло присутствие masanen, и конь решил воспользоваться этим моментом. Животное ударило незнакомца в спину задними ногами, и тот отлетел примерно на тридцать метров, сделав по пути несколько кувырков. Судя по звукам в ролике, у NPC переломались кости.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

На Metacritic (PS4-версия) RDR 2 получила 97 баллов после 99 рецензий. Пользователи поставили 8,6 баллов, проголосовало 17 460 человек.

Автор: Назар Степорук