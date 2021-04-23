Опробовать бесплатно кооперативный экшен можно до 25 апреля в Steam.

В кооперативном экшене Warhammer: Vermintide 2 стартовали бесплатные выходные. Все желающие могут опробовать ПК-версию игры в магазине цифровой дистрибуции Steam. Акция завершится 25 апреля в 23:00 по киевскому времени.

Также до 4 мая Warhammer: Vermintide 2 можно будет приобрести по скидке в 75% — за 94 грн.

Трейлер Warhammer: Vermintide 2

Подробней про Warhammer: Vermintide 2

Действие второй части кооперативного экшена Warhammer: Vermintide разворачивается вокруг имперского города Хельмгарт, где пятерке отважных героев предстоит сразиться не только с представителями расы двуногих крысолюдей Скавенов, но и против нового могущественного врага — сил Хаоса, последователей культа Нургла, наступающих на земли Империи.

У игрока на выбор 5 персонажей с уникальными навыками и тремя специализациями, влияющими на геймплей.

Warhammer: Vermintide 2 вышел в 2018 году и был хорошо воспринят аудиторией. В Steam у игры более 80% положительных отзывов на основе 50 тысяч пользовательских рецензий.

Напомним, на другой цифровой площадке, Epic Games Store, проходит раздача ролевого экшена Hand of Fate 2 и хоррора Alien: Isolation, созданного по мотивам культового фильма "Чужой" Ридли Скотта. Получить обе игры бесплатно можно до 29 апреля.

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Автор: Сергей Коршунов