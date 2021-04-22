Новая раздача продлится до 29 апреля.

На площадке цифровой дистрибуции Epic Games Store началась бесплатная раздача ролевого экшена Hand of Fate 2, а также хоррора Alien: Isolation, созданного по мотивам культовой ленты "Чужой".

Все желающие могут забрать обе игры до 29 апреля.

Трейлер Alien: Isolation

Про Alien: Isolation

Alien: Isolation – это хоррор, созданный по мотивам фильма Ридли Скотта "Чужой". По сюжету Аманда, дочь Эллен Рипли, отправляется на торговую станцию "Севастополь", куда доставили черный ящик корабля "Ностромо", на котором работала ее мать. По прибытии выясняется, что станция практически опустела, поскольку на нее пробрался смертоносный инопланетный монстр – Чужой. Теперь Аманде нужно выжить и найти способ спастись.

Игра примечательна тем, что здесь очень подробно воссозданы декорации оригинального фильма. К тому же, главная героиня не может убить Чужого, поэтому основной геймплей основан на том, что Аманде нужно прятаться от монстра, делать ловушки, отвлекать его и стараться избегать с ним встречи.

Alien: Isolation вышла в 2014 году и было тепло принята игроками и критиками.

Трейлер Hand of Fate 2

Подробней про Hand of Fate 2

Hand of Fate 2 – это смесь ролевого экшена с коллекционной карточной игрой. В сиквеле игрока ждут 22 новых испытания, сражения с противниками и боссами.

Игра вышла в 2017 году на ПК и консолях.

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Автор: Сергей Коршунов