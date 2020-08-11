В королевской битве Hyper Scape стартовал первый сезон

В игру внесли ряд изменений и добавили боевой пропуск.

Сегодня, 11 августа, королевская битва от студии Ubisoft под названием Hyper Scape вышла из стадии бета-тестирования. Игра доступна бесплатно пользователям на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Одновременно с выходом в Hyper Scape стартовал первый сезон.

Читайте такжеУНИАН дарит Horizon Zero Dawn для PlayStation 4

Об этом разработчики сообщили на странице игры в Twitter.

С первым сезоном в Hyper Scape добавили боевой пропуск, внесли ряд изменений для оружия в игре, а также исправили баги. На форуме Reddit команда разработчиков поблагодарила игроков за участие в открытом бета-тестировании.

"Мы хотим поблагодарить всех игроков, стримеров и зрителей за время, проведенное в открытом бета-тестировании, и за все ваши отзывы. Ваше мнение очень важно для нас, и этот патч был бы невозможен без вашего участия в игре", – написали разработчики.

Подписчики PS Plus могут получить бесплатно для Hyper Scape стартовый набор "Скорость света". В него входит:

Чемпион Круз;

Дизайн оружия Варан;

Трейлер Hyper Scape

Что такое Hyper Scape

Hyper Scape – это шутер в жанре королевская битва от студии Ubisoft. В локации высаживается 100 человек. После высадки у игрока есть только оружие ближнего боя. Различные пистолеты, винтовки, пулеметы и прочий огнестрел нужно искать на карте. Помимо оружия на локации игрок может обзавестись специальными навыками. Всего их девять, включая умение становиться невидимым и создавать стены. Задача игрока – убить остальных участников или же найти "корону" и продержаться с ней определенное время.

В Hyper Scape можно сражаться самому или в команде из трех человек.

В случае смерти игрок не покидает матч. Он в виде фантома сможет указать союзникам на врага. И как только соперника убьют, игрока можно будет оживить.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram