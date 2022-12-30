Речь о Daymare: 1998.

Раздачи игр – это популярный способ привлечь внимание большой аудитории к своему сервису. Например, новогодняя акция с ежедневными бесплатными проектами в Epic Games Store наделала много шума. Она уже почти завершилась, хотя пользователи все еще могут получить полное издание Dishonored. А сейчас с похожей инициативой выступил магазин GOG. Администрация сервиса дарит пользователям хоррор Daymare: 1998, духовного наследника Resident Evil 2.

Забрать игру можно на главной странице площадки. Нужно лишь предварительно авторизоваться и нажать на соответствующее окно. После этого хоррор появится в библиотеке. Акция продлится до 2 января, 16:00 по киевскому времени.

Daymare: 1998 — основные подробности игры

Это хоррор от команды Invader Studios, а также издательств Destructive Creations и All in! Games. Изначально игра создавалась, как фанатский ремейк Resident Evil 2. Но, когда Capcom решила создать официальное переосмысление своего хоррора, Daymare: 1998 переросла в самостоятельный проект с новым названием.

Сюжет игры рассказывает об инциденте с химическим оружием, который привел к превращению жителей маленького городка в монстров.

В проекте реализованы три главных героя, каждый из которых преследует свои цели. Основная из них — выяснить подробности заражения.

Геймплей в Daymare: 1998 создан по канонам Resident Evil. Игроки должны искать оружие и ресурсы, складывать все в инвентаре, выбрасывая лишнее, сражаться с врагами и решать головоломки. Большой упор делается на элементы выживания, то есть нехватку снаряжения и сильных врагов.

На Metacritic Daymare: 1998 получила низкие баллы от критиков – 53 на PS4 и 62 на ПК. Пользователи были более благосклонными и поставили оценки в районе 7 баллов.

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