УНИАН дарит Horizon Zero Dawn для PlayStation 4

Выполни простые условия и получи шанс отправиться в будущее, чтобы сразиться с роботами-динозаврами.

В начале августа экшн Horizon Zero Dawn вышел на ПК. Релиз не обошелся без проблем с оптимизацией. И пока разработчики трудятся над патчами, УНИАН предлагает читателям пройти игру там, где она появилась изначально – на PlayStation 4.

В нашем новом конкурсе мы разыграем Horizon Zero Dawn (Complete Edition) – полную версию игры, куда вошло дополнение The Frozen Wilds, наборы костюмов для главной героини, цифровой альбом с иллюстрациями и многое другое.

Чтобы отправиться в постапокалиптическое будущее и сразиться с роботами-динозаврами, нужно выполнить очень простые условия.

Условия конкурса:

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В комментариях под этой новостью напишите название вашего любимого эксклюзива PS4;

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Ровно через неделю, 18 августа, мы подведем итоги конкурса и разыграем Horizon Zero Dawn (Complete Edition) для PlayStation 4.

Трейлер Horizon Zero Dawn

О чем Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это экшн от студии Guerrilla Games. Сюжет разворачивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытнообщинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-животные. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции в своем племени, но все же решилась отправиться в полный опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания. Главная особенность игры – битвы с роботами. Здесь много зависит от правильной тактики, умения расставлять ловушки, быстрого реагирования на атаки соперника и изучение слабых мест роботов.

Дополнение The Frozen Wilds добавляет в Horizon Zero Dawn новую сюжетную линию, новые виды роботов и новую территорию. Элой отправится в заснеженные земли племени Банук, чтобы раскрыть новую тайну и остановить надвигающуюся угрозу.

Изначально экшн Horizon Zero Dawn вышел в 2017 году эксклюзивно на PS4.

Релиз Horizon Zero Dawn в Steam и Epic Games Store состоялся 7 августа 2020 года.

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