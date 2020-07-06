Экшн Horizon Zero Dawn неожиданно подорожал в Steam и EGS

Цена на игру выросла всего за сутки после старта предварительных заказов.

Цена на экшн Horizon Zero Dawn неожиданно поднялась в магазинах цифровой дистрибуции Steam и Epic Games Store.

Предзаказы на бывший эксклюзив PlayStation были открыты 3 июля. В Epic Games Store за Horizon Zero Dawn просили 709 грн, а в Steam – 579 грн. Таким образом только за сутки игра оказалась на седьмом месте в чарте продаж Steam, обогнав PUBG и Red Dead Redemption 2.

Однако уже на следующий день цены на Horizon Zero Dawn в онлайн-магазинах неожиданно поднялись. Теперь в Epic Games Store экшн от студии Guerrilla Games можно предзаказать за 799, а в Steam – за 709.

Компания PlayStation, которая выступает издателем Horizon Zero Dawn, никак не объяснила повышение цены.

Трейлер Horizon Zero Dawn на ПК

О чем Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – это экшн от студии Guerrilla Games. Сюжет развивается в мире будущего, где человечество вернулось к первобытно-общинному строю, а хозяевами планеты стали роботы-динозавры. Главная героиня, Элой, долгие годы провела в изоляции, но все же решилась отправиться в полные опасности путь, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания.

Напомним, изначально экшн Horizon Zero Dawn вышел в 2017 году эксклюзивно на PS4. Однако позже компания Sony решила выпустить игру и на ПК. Horizon Zero Dawn выйдет 7 августа 2020 года в Steam и Epic Games Store.

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