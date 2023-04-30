Ролик получился довольно стильным.

После публикации ключевого арта сериала Twisted Metal по мотивам одноименной игровой серии для PlayStation возникли опасения за качество шоу. Однако недавний первый трейлер развеял сомнения. Ролик получился довольно стильным и демонстрирует хаос вкупе с весельем, которые формируют атмосферу картины.

Сначала на видео показывается главный герой Джон Доу в личном автомобиле. Он заряжает двухствольный дробовик, включает энергичную музыку и обращается к зрителям, ломая четвертую стену: "Дамы и господа, заводите свои двигатели". Затем протагонист открывает стрельбу из пулеметов, прикрепленных к машине, и отправляется в полуразрушенный город, который охвачен хаосом.

А во второй половине ролика зрителям мельком показали центрального злодея — клоуна-психопата "Сладкоежку". Антагонист находился в своем грузовике для мороженого. В машине развешены многочисленные орудия для пыток, которые заметны в одном из кадров трейлера.

А главное, что в трейлере раскрыли дату релиза сериала. Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Peacock 27 июля.

Twisted Metal: что известно о сериале

Шоу создается по мотивам одноименной гоночной серии. В ней пользователи состязались с противниками на трассах, используя боевые свойства автомобилей.

Роль главного героя Джона Доу исполнит Энтони Маки ("Мстители", "Смертельная зона", "Банкир"). Сюжет посвятят его противостоянию с безумным клоуном Нидлзом Кейном на прозвище "Сладкоежка".

В сериале также снялись Самоа Джо, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч и другие актеры.

Шоу Twisted Metal выйдет на стриминговом сервисе Peacock 27 июля.

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