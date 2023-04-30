После публикации ключевого арта сериала Twisted Metal по мотивам одноименной игровой серии для PlayStation возникли опасения за качество шоу. Однако недавний первый трейлер развеял сомнения. Ролик получился довольно стильным и демонстрирует хаос вкупе с весельем, которые формируют атмосферу картины.
Сначала на видео показывается главный герой Джон Доу в личном автомобиле. Он заряжает двухствольный дробовик, включает энергичную музыку и обращается к зрителям, ломая четвертую стену: "Дамы и господа, заводите свои двигатели". Затем протагонист открывает стрельбу из пулеметов, прикрепленных к машине, и отправляется в полуразрушенный город, который охвачен хаосом.
А во второй половине ролика зрителям мельком показали центрального злодея — клоуна-психопата "Сладкоежку". Антагонист находился в своем грузовике для мороженого. В машине развешены многочисленные орудия для пыток, которые заметны в одном из кадров трейлера.
А главное, что в трейлере раскрыли дату релиза сериала. Премьера шоу состоится в стриминговом сервисе Peacock 27 июля.
Twisted Metal: что известно о сериале
- Шоу создается по мотивам одноименной гоночной серии. В ней пользователи состязались с противниками на трассах, используя боевые свойства автомобилей.
- Роль главного героя Джона Доу исполнит Энтони Маки ("Мстители", "Смертельная зона", "Банкир"). Сюжет посвятят его противостоянию с безумным клоуном Нидлзом Кейном на прозвище "Сладкоежка".
- В сериале также снялись Самоа Джо, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч и другие актеры.
- Шоу Twisted Metal выйдет на стриминговом сервисе Peacock 27 июля.