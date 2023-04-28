Картинка выполнена в розовых тонах.

Съемки сериала Twisted Metal по мотивам одноименной игровой серии для PlayStation завершились еще в августе прошлого года. Однако с тех пор информация об экранизации не поступала. А недавно стриминговый сервис Peacock внезапно опубликовал ключевой арт адаптации.

Картинка включает название, окутанное розовым дымом от двух ракет. На переднем плане в машине сидит главный герой Джон Доу в исполнении актера Энтони Маки. Автомобиль оснащен небольшим пулеметом, который ведет огонь.

А на заднем плане присутствует грузовик "Сладкоежки". Это безумный клоун-психопат с горящей головой, который станет главным злодеем в сериале. Фанатам игровой серии Twisted Metal он хорошо знаком, так как присутствовал в каждой части франшизы. Настоящее имя антагониста — Нидлз Кейн.

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Стриминговый сервис Peacock также пообещал, что больше информации о сериале появится сегодня, 28 апреля. Возможно, зрителям покажут первый трейлер.

Twisted Metal: что известно о сериале

Шоу создается по мотивам одноименной гоночной серии. В ней пользователи состязались с противниками на трассах, используя боевые свойства автомобилей.

Роль главного героя Джона Доу исполнит Энтони Маки ("Мстители", "Смертельная зона", "Банкир"). Сюжет посвятят его противостоянию с безумным клоуном Нидлзом Кейном на прозвище "Сладкоежка".

В сериале также снялись Самоа Джо, Нив Кэмпбелл, Томас Хейден Черч и другие актеры.

Шоу Twisted Metal выйдет на стриминговом сервисе Peacock, дата запуска пока неизвестна.

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