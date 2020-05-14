В Epic Games Store уже можно получить бесплатно GTA 5

Из-за наплыва желающих сайт Epic Games упал.

Сегодня в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры Grand Theft Auto V.

В раздачу попало издание игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты» и «Байкеры».

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Доступ к игре уже открыт, однако из-за большого наплыва желающих сайт Epic Games Store упал и сейчас работает со сбоями. Однако игру можно получить через лаунчер EGS.

Напомним, действие Grand Theft Auto V разворачивается в вымышленном штате Сан-Андреас. По сюжету трое главных героев устраивают дерзкие ограбления и противостоят, как организованной преступности, так и правоохранительным органам. Игрок может переключаться между персонажами, а также свободно перемещаться по большому открытому миру.

Grand Theft Auto V – это одна из самых успешных игр студии Rockstar. Пятая часть, с бюджетом $256 млн, вышла осенью 2013 года на консоли PS3 и Xbox 360 и в первый день продаж заработала свыше $800 млн. Спустя год игра добралась до приставок PS4 и Xbox One, а еще через год состоялся ее релиз на ПК. За время с момента выхода GTA 5 заработала более $6 млрд, став самой прибыльной развлекательной франшизой в истории. По сей день Grand Theft Auto V входит в топ-10 самых продаваемых игр, как на ПК, так и на консолях.