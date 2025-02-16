Скончался Виктор Антонов, главный дизайнер Half-Life 2 и Dishonored

Последние несколько лет художник работал над неанонсированной игрой собственной студии.

Стало известно о смерти Виктора Антонова, главного дизайнера Half-Life 2, Dishonored, а также множества других игр. Художнику было 53 года.

Об этом сообщил сценарист Half-Life Марк Лэйдлоу. Он уточнил, что не знает подробностей, но это большая утрата для него:

"Я не хотел говорить, пока не был уверен, но сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш арт-директор HL2, умер. У меня нет подробностей. Только грусть".

Самой известной работой Антонова стал Сити-17 из Half-Life 2, именно ему пришла идея перенести действия игры в антураж Восточной Европы. Художник вырос в Болгарии, поэтому виды удалось передать достоверно.

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Не менее важным этапом карьеры Антонова была работа в Arkane Studios, а позже и в Zenimax. Он был визуальным дизайнером первого Dishonored, и в целом, разработал стиль всей серии. После этого Антонов выступал консультантом для других проектов Zenimax: Wolfenstein, DOOM, Fallout 4, Prey.

В 2022 году художник основал собственную студию Eschatology Entertainment, которая сейчас работает над неанонсированным проектом.

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