Студия пока не сообщила, сколько именно будет протагонистов в новой части Grand Theft Auto.

Впервые в истории серии в шестой части Grand Theft Auto можно будет играть как мужским, так и женским персонажем.

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Об этом в Твиттере сообщил инсайдер Том Хэндерсон. Ранее он успешно предсказал цену на PlayStation 5 задолго до официального сообщения от Sony.

Сама же студия Rockstar Games пока не подтвердила пол протагонистов GTA 6 и сколько именно их будет в новой части франшизы. К примеру, в Grand Theft Auto V было три главных героя – Франклин, Майкл и Тревор.

Напомним:

Grand Theft Auto V – одна из самых популярных и успешных видеоигр в истории. Ее продажи на всех платформах составили 135 миллионов копий – больше только у Minecraft.

И хоть игра вышла еще 7 лет назад, в 2021 году компания Rockstar Games планирует выпустить обновленную версию GTA 5 на консоли Xbox Series X и PlayStation 5.

О дате релиза шестой части разработчики пока не сообщали. Более того, Rockstar пока еще не подтвердила, что занимается разработкой GTA 6, хоть на это и намекают многочисленные инсайдеры, среди которых сотрудник издания Bloomberg Джейсон Шрайер.

Также известно, что во второй половине этого года студия планирует выпустить мультиплеер GTA Online в качестве отдельной игры от Grand Theft Auto V. Ранее Rockstar подобным образом разделила многопользовательский режим в своей ковбойском экшене Red Dead Redemption 2.

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Автор: Сергей Коршунов