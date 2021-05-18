В течение трех месяцев с момента релиза некстген-патча многопользовательский режим игры будет бесплатным для подписчиков PS Plus.

Этой осенью студия Rockstar обновит Grand Theft Auto V для консолей Xbox Series X и PlayStation 5. Патч выйдет 11 ноября. В этот же день многопользовательский режим игры, GTA Online, выпустят отдельно. Он будет бесплатным для подписчиков сервиса PS Plus в течение трех месяцев.

Как сообщает издание GameSpot, в первые три месяца после релиза некстген-патча обновленная графика в GTA Online будет только на PS5. Также для сетевого режима подготовят множество другого бонусного контента.

Напомним, что сейчас все владельцы GTA V на PS4 получают по 1 миллиону игровых долларов каждый месяц до выхода игры на PS5.

"Версия GTA V нового поколения консолей получит ряд технических и визуальных обновлений, а также улучшенную производительность", – обещают в Rockstar.

О деталях обновления студия сообщит позже.

Кроме того, в честь 20-летия GTA III разработчики обещают "множество забавных сюрпризов". Некоторые из них касаются GTA Online. Однако в сети ходят слухи о возможном ремастере или ремейке третьей части Grand Theft Auto.

Подробней про Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V – одна из самых популярных и успешных видеоигр в истории. Ее продажи на всех платформах составили 140 миллионов копий – больше только у Minecraft.

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Автор: Сергей Коршунов