Официальный трейлер покажут во вторник, 5 декабря.

В интернете активно "вирусится" небольшой ролик, который предположительно демонстрирует городской пейзаж в Grand Theft Auto VI. Это случилось за 2 дня до официального показа трейлера предстоящей игры.

Похоже, источником утечки оказался друг сына нынешнего руководителя разработки студии Rockstar North Аарона Гарбута. Он раскрыл ряд других подробностей насчет GTA VI, в том числе возможную дату выхода.

Что нового мы узнали:

площадь карты GTA 6 вдвое превосходит Лос-Сантос из GTA 5;

в игре будут три крупных города и четыре поселения поменьше с большим озером по центру карты;

игроки смогут заходить в 70% зданий.

Также автор утечки рассказал, что Rockstar начнет принимать предварительные заказы на GTA 6 сразу после премьеры трейлера, то есть уже 5 декабря. Релиз самой игры намечен уже на осень 2024 года, "если не будет задержек".

В сентябре 2022 года в сеть "слили" десятки видеороликов и скриншотов из тестовой версии GTA 6. Позже Rockstar Games подтвердила утечку. В сети провели сравнение кадров из нового и старого "сливов" и обнаружили похожие здания, что подтверждает действительность видео.

Все, что известно о GTA 6

События GTA 6 должны развернуться в Вайс-Сити – однако в его современном варианте, а не версии 80-х. Игровой процесс будет основан на наработках 5-й части и Red Dead Redemption 2.

В игре будет два главных героя и впервые для этой серии одним из них будет женщина. Предполагается, что линия героев будет основана на истории Бонни и Клайда: герои будут грабить банки и выстраивать свою преступную империю.

GTA 6 разрабатывают только для ПК, Xbox Series и PlayStation 5. Также маловероятно, что ПК-версия вновь опоздает и выйдет спустя несколько лет после консольных.

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